Australian Open : le programme de jeudi avec Djokovic, Zverev, Murray et Mertens

Novak Djokovic sera de retour sur les courts ce jeudi, en session nocturne, et défiera le Français Enzo Couacaud. Alexander Zverev et Andy Murray joueront sur le Margaret Court respectivement en après-midi et en fin de programme. Aryna Sabalenka qui semble en grande forme défiera en ouverture de journée l’Américaine Shelby Rogers. Casper Ruud et Caroline Garcia fouleront aussi la Rod Laver Arena. Du côté des Belges, Elise Mertens qui a vu son match de double reporté ce mercredi, affrontera l’Américaine Lauren Davis lors de son deuxième tour en simple (WTA 84). La Limbourgeoise ne sera pas notre seule représentante à fouler les courts. Sander Gillé (ATP 51) et Joran Vliegen (ATP 52) seront opposés à la paire formée du Brésilien Marcelo Demoliner (ATP 123) et de l’Italien Andrea Vavassori (ATP 53). Alison Van Uytvanck (WTA 179 en double) en compagnie de l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 338) joueront contre le duo formé de la Japonaise Eri Hozumi (WTA 35) et de la Slovène Tamara Zidansek (WTA 49). Greet Minnen (WTA 74) est associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 50) et elles débuteront leur tournoi face à la 14e tête de série qui réunit la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 32) et l’Australienne Erin Routliffe (WTA 30). Enfin, Kimberley Zimmermann (WTA 46) et l’Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 84) effectueront leur entrée face aux Australiennes Alexandra Bozovic (WTA 217) et Lizette Cabrera (WTA 218) qui bénéficient d’une invitation.