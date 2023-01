Coup de tonnerre à l’Open d’Australie : Blessé, Rafael Nadal est éliminé par McDonald dès le second tour

Revenu sur le central après une absence de plusieurs minutes alors que sa femme était en pleurs dans les tribunes, l’Espagnol ne semblait pas serein. Sans bouger, il laissa filer la deuxième manche (6-4). Sur une jambe et mené deux sets à zéro, l’ancien numéro un mondial continua la rencontre mais sans se déplacer sur les balles trop lointaines tout en tentant de gagner de nombreux points sur un coup gagnant. Diminué physiquement et en attendant peut-être que les médicaments pris fassent leur effet, le Majorquin ne semblait pas résigné à abandonner comme il l’avait fait à Melbourne en 2010 contre Murray et 2018 face à Cilic.

Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- ©AFP or licensors

Malgré sa blessure, le tenant du titre à Melbourne parvenait à conserver ses engagements jusqu’à 5-5 grâce à de bons services et un jeu débridé qui perturbait son adversaire. C’est à cet instant que l’Américain breaka Rafael Nadal pour ensuite servir pour le match et s’imposer 7-5 dans le dernier set.

Est-ce que ce match était le dernier du champion espagnol à l’Australian Open ? La probabilité est grande, malheureusement.