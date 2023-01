Andy Murray au troisième tour de l'Australian Open après un nouvel exploit: "Par respect pour mon sport”

Quelle est la phrase souvent entendue du côté de Melbourne depuis le début de la quinzaine ? Elle est assez simple : “Cela ne sert à rien de faire une série sur Netflix pour attirer des fans, faites-les regarder les matchs d’Andy Murray” Alors qu’on le croyait perdu pour le tennis il y a quelques années suite à une opération où on lui a placé une hanche en titane dans le corps, l’Écossais prouve depuis le début de l’Australian Open qu’il n’a rien perdu, à 35 ans, de son amour du tennis et de sa motivation. Après une victoire épique au premier tour en cinq sets (6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6) et 4h49 de jeu contre Matteo Berrettini après avoir sauvé une balle de match, l’ancien...

