Encore des surprises à l'Open d'Australie : Éliminations de Taylor Fritz et d'Alexander Zverev au 2e tour

L'Américain Taylor Fritz, 9e mondial et 8e tête de série, a été éliminé au 2e tour par l'Australien Alexei Popyrin, 113e mondial et bénéficiaire d'une invitation, en cinq sets et 4h02 de jeu: 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-2.