Le numéro un mondial... des juniors au BW Open

Gilles-Arnaud Bailly (17 ans), finaliste de deux tournois du Grand Chelem la saison dernière et actuel numéro un mondial chez les juniors, a reçu une invitation pour les qualifications de l’épreuve qui débuteront lundi. On se souviendra que lors du dernier tournoi d’Anvers (ATP 250), il avait fallu plus de trois heures de jeu à David Goffin (7-6 (7), 7-5, 6-4) pour éliminer un des espoirs du tennis belge.

Tout savoir sur le BW Open

En invitant Gilles-Arnaud Bailly, le BW Open répond pleinement à un de ses objectifs qui est d’aider les joueurs belges. Pour rappel, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Michael Geerts, Raphael Collignon, Gauthier Onclin, Joris De Loore, Simon Beaupain, et Yannick Mertens sont aussi prévus sur le tournoi brabançon. Deux invitations pour le tableau des qualifications doivent encore être distribuées.