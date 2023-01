Australian Open : le programme de la nuit avec un bon test pour Novak Djokovic

La journée de ce samedi sera l’occasion de vérifier dans quel état se trouve la cuisse gauche de Novak Djokovic. Le Serbe va passer un bon test en début de session nocturne contre un Grigor Dimitrov en bonne forme depuis le début du tournoi puisqu’il a remporté ses deux premiers tours trois sets à zéro. Sur la Margaret Court Arena, après ses deux coups d’éclat contre Berrettini et Kokkinakis, Andy Murray sera de retour en soirée. Avant l’entrée de l’Écossais, on pourra suivre le troisième tour d’Elise Mertens qui devra sortir son meilleur tennis pour se défaire de son ancienne partenaire de double, Aryna Sabalenka, cinquième tête de série du tableau féminin. Du côté des Belges, Kimberley Zimmermann jouera son deuxième tour du double dames face à une paire japonaise tête de série n°10 de l’épreuve. Enfin, on notera le début du tournoi des juniors avec l’entrée en lice de nos deux représentants : Alexander Blockx qui est troisième tête de série et le Namurois Émilien Demanet qui affrontera un joueur chinois.