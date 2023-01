Les Belges à l'Open d'Australie: Kirsten Flipkens éliminée au 1er tour du double, Greet Minnen au 2e, Mertens se qualifie

Minnen, 25 ans, disputait le deuxième tour à Melbourne pour la deuxième fois en trois participations. Elle avait atteint les quarts à Roland-Garros l'an passé, son meilleur résultat en Grand Chelem.

Minnen (WTA 223) n'avait pas réussi à s'extraire des qualifications en simple dames.

Flipkens saute au premier tour du double

Kirsten Flipkens (WTA 30 en double) et sa partenaire allemande Laura Siegemund (WTA 24 en double) ont été éliminées au premier tour du double dames de l'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem. La paire belgo-allemande, tête de série N.13, a été battue en deux sets, 7-6 (7/2), 6-4, par la paire russe formée par Anastasia Potapova (WTA 41 en double) et Yana Sizikova (WTA 49 en double), vendredi, à Melbourne.

Flipkens, 37 ans, avait atteint les quarts de finale du double l'an passé à Melbourne, son meilleur résultat en 12 participations.

Flipkens remontera sur le court plus tard dans la journée pour le premier tour du double mixte, qu'elle dispute aux côtés du Français Edouard Roger-Vasselin.

Kirsten Flipkens s'incline aussi au 1er tour du double mixte

Associé au Français Edouard Roger-Vasselin , Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour en double mixte à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, vendredi à Melbourne, quelques heures après son élimination d'entrée aussi en double dames.

Kirsten Flipkens (WTA 30 en double) et Edouard Roger-Vasselin (ATP 32 en double) ont été battus par l'Américaine Taylor Townsend (WTA 22 en double) et le Britannique Jamie Murray (ATP 35) sur la marque de 6-2, 3-6 et 10/7 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 12 minutes.

Elise Mertens rejoint le 2e tour en double

Elise Mertens (WTA 5 en double) a assuré sa place au 2e tour du double dames, dont elle est classée 5e mondiale, vendredi à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem.

Désormais associée à l'Australienne Storm Hunter (WTA 12 en double), la Limbourgeoise était opposée à son ancienne partenaire la Russe Veronika Kudermetova (WTA 3 en double) avec qui elle avait atteint les demi-finales dans cet Australian Open l'an dernier. La Russe jouait avec sa compatriote Ludmila Samsonova (WTA 199 en double).

La paire belgo-australienne s'est imposée en trois sets 2-6, 7-6 (8/6), 6-1 au terme de 2 heures et 4 minutes de jeu.

Au 2e tour (seizièmes de finale), Mertens et Hunter rencontreront la Hongroise Timea Babos (WTA 81 en double) et la Française Kristina Maldenovic (WTA 15 en double).

Elise Mertens, 27 ans, a remporté l'épreuve en 2021 en compagnie d'Aryna Sabalenka. La Bélarusse, 5e mondiale en simple, sera l'adversaire de la N.1 belge en seizièmes de finale du simple.

Mertens (WTA 32 en simple, tête de série N.26) est toujours engagée en simple, où elle défiera la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e joueuse mondiale, au troisième tour.

Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double mixte

Associée à l'Allemand Tim Pütz, Kimberley Zimmermann s'est inclinée au premier tour du double mixte à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, vendredi à Melbourne, en Australie.

Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double) et Tim Pütz (ATP 18 en double), 35 ans, ont été battus en deux manches - 7-5, 6-3 en 66 minutes de jeu - par les Australiens Lizette Cabrera (WTA 225 en double) et John-Patrick Smith (ATP 78 en double).

Kimberley Zimmermann, 27 ans, est toujours en lice en double dames, où elle disputera le deuxième tour avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok face à une paire japonaise formée par Shuko Aoyama et Ena Shibahara.