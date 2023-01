Polémique sur les sessions de nuit à l'Australian Open: l’organisation se défend

Critiqués par de nombreux anciens joueurs pour la gestion des sessions de nuit suite au match entre Andy Murray et Thanasi Kokkinakis qui s’est terminé à 4h05 du matin, les organisateurs du Grand Chelem australien ont réagi via la voix du directeur du tournoi, Craig Tiley : “Nous examinerons les circonstances qui ont amené à cette fin de match très tardive lors de notre débrief d’après tournoi mais pour l’instant, à ce stade, il ne me paraît pas nécessaire de modifier la programmation.”