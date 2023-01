Aryna Sabalenka a "pris du plaisir" pour éliminer Elise Mertens au 3e tour

La Belarusse, 5e mondiale, a avoué avoir pris du plaisir pour se retrouver en deuxième semaine. "Je joue mieux que l'an dernier et c'est peut-être pour ça que je m'amuse plus", a expliqué Aryna Sabalenka après sa nette victoire sur Mertens en une heure et 14 minutes de jeu, avec laquelle elle avait remporté le Majeur australien en double en 2021.