Elise Mertens, éliminée à l'Open d'Australie, ne peut pas se "reprocher grand-chose. Aryna a été phénoménale"

"Pour la tête de série que j'étais, il s'agissait sans doute de l'un des troisièmes tours les plus difficiles", a confié Elise Mertens à Belga. "Mes deux premiers tours n'avaient pas été évidents non plus, mais là je tombais sur l'une des joueuses les plus en forme du moment. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce n'est pas que j'ai mal joué où que mon service ne passait pas. Le premier set est allé vite, mais dans le deuxième, j'ai certainement essayé de réagir, de tenter des choses pour revenir. J'ai continué à me battre. Il y a d'ailleurs eu un jeu très long que j'ai pu remporter (pour revenir à 2-2, ndlr). À l'arrivée, je ne peux pas me reprocher grand-chose. Aryna a été phénoménale".