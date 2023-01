Australian Open : Korda confirme, Khachanov extermine et Auger-Aliassime s’incline

Par la même occasion, le fils de Petr Korda, vainqueur de l’Australian Open il y a 25 ans, va disputer son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. L’Américain défiera pour une place dans le dernier carré Karen Khachanov (n°18), tombeur du Japonais Yoshihito Nishioka (6-0, 6-0, 7-6). Demi-finaliste lors du dernier Us Open, le Russe est assez impressionnant depuis le début du tournoi comme lors des deux premiers sets face à Nishioka où il a complètement éteint son adversaire. Le Russe, tombeur de Frances Tiafoe au tour précédent, a ensuite eu le mérite de garder son sang-froid quand son adversaire s’est enfin mis à jouer et l’a bousculé pour l’emmener dans un tie-break. Solide tout au long du match et auteur de 15 aces, Khachanov confirme ses bonnes dispositions.

En difficulté depuis le début du tournoi avec deux succès en cinq sets et un en quatre, Félix Auger-Aliassime a cette fois pris la porte avec une défaite (4-6, 6-3, 7-6, 7-6) contre le Tchèque Jiri Lehecka qui avant l’Australian Open n’avait jamais remporté de match dans un tournoi du Grand Chelem ou même un Masters 1000. Alors qu’il devait être une des têtes d’affiche du BW Open la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve, le 71e mondial âgé de 21 ans va s’offrir un quart de finale en Grand Chelem contre Tsitsipas ou Sinner.

Du côté des dames, Cori Gauff, tête de série numéro 7 et finaliste de Roland-Garros l’an dernier, s’est inclinée contre une solide Jelena Ostapenko qui a converti toutes ses balles de break (3/3) pour s’imposer en deux sets : 7-5, 6-3. "Je pense que je suis capable de jouer sur toutes les surfaces, ça dépend juste de mon jeu et de ma force mentale. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que j’ai vraiment réussi à me mettre dedans, j’étais vraiment concentrée. Même si j’ai raté quelques points, je ne suis jamais sortie de mon match.”

Ostapenko disputera son premier quart de finale à Melbourne face à Elena Rybakina qui a sorti Iga Swiatek. Jessica Pegula a, elle aussi, poursuivi son parcours en sortant Barbora Krejcikova (7-5, 6-2).