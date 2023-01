BW Open : duel belgo-belge pour Goffin

C’est ce dimanche dans les installations du Blocry qu’ont été effectués les tirages au sort des qualifications et du tableau final du BW Open. Plusieurs Belges étaient concernés par ces derniers. Au niveau des qualifications, Gilles-Arnaud Bailly défiera Mikael Ymer (ATP 69), Joris De Loore, en forme en ce début de saison, affrontera un joueur indien. Simon Beaupain se frottera à l’Italien Arnaboldi, Michael Geerts au Français Kenny De Schepper et Gauthier Onclin à l’Indien Nagal. Les jeunes Tibo Colson et Victor Ernaelsteen seront aussi de la partie. Les rencontres se joueront ce lundi dès 10 heures.