Joachim Gérard entame l'Open d'Australie avec des objectifs : "la motivation est grande"

"Je ne le connais pas du tout", a expliqué Joachim Gérard, 4e mondial, à l'Agence BELGA. "C'est la première fois que l'Open d'Australie se déroule à seize et il ne doit sa présence dans le tableau qu'au retrait de deux joueurs, dont celui du Japonais Kunieda, le N.1 mondial, qui a mis officiellement fin à sa carrière ce week-end. Je pense qu'il est droitier, mais cela n'a pas tellement d'importance, car à notre niveau, l'écart est assez important. C'est un peu comme si Djokovic affrontait le 200e mondial. Je ne suis pas certain qu'il se tracasserait fort de la manière dont joue son adversaire. Ce sera bien entendu un match à prendre au sérieux, car il a bien évolué, mais je devrais pouvoir l'emporter sans trop de difficultés".

Joachim Gerard s'est en tout cas bien préparé pour cette première levée du Grand Chelem de l'année. Le Ucclois a ainsi disputé deux tournois avant cet important rendez-vous, le Victorian Open, qu'il a remporté, et le Melbourne Open, où il s'est incliné en demi-finales contre le Britannique Alfie Hewett, nouveau numéro un mondial et vainqueur de l'US Open en 2022.

"Les deux tournois se sont bien passés", a commenté le Belge. "Cela aurait bien sûr pu être mieux, il y a toujours des choses à redire. Le niveau de jeu est présent, mais il n'est pas dingue. Mon déplacement sur le court pourrait être meilleur, ma consistance et mon agressivité également. Et je pourrais commettre un peu moins de fautes. C'est un peu un tout donc. Maintenant, je suis ravi d'être de retour ici, je garde plein de bons souvenirs de ce premier titre. Je me suis bien entraîné et j'ai hâte de commencer la compétition. La motivation d'aller chercher la victoire est grande".