Australian Open: quand Djokovic oublie que Tsitsipas a déjà joué une finale de Grand Chelem contre lui (VIDÉO)

"Être le seul joueur restant dans le tournoi à avoir remporté un Grand Chelem, bien sûr, c'est flatteur. Mais je ne pense pas que cela fera une grande différence. Peut-être que cela aura un impact pour moi, dans une certaine mesure, mais pas forcément pour les autres. Par exemple, Tsitsipas, il est certainement le plus expérimenté des autres joueurs encore en lice. Il a déjà participé aux derniers tours d'un Grand Chelem à plusieurs reprises. Il n'a jamais joué de finale, si je ne me trompe pas?", a déclaré Djoko, avant qu'un journaliste lui rafraîchisse la mémoire. Car en effet, le Grec, qui s'est qualifié ce mardi pour les demi-finales du tournoi australien, a déjà pris part à une demi-finale de Grand Chelem, à Roland Garros en 2021... contre le Serbe! Ce dernier était d'ailleurs mené deux sets à zéro avant de revenir dans le match et de l'emporter, après 4h11 de jeu.

Se remémorant le duel parisien, Novak Djokovic s'est excusé et a précisé le fond de sa pensée:" Je voulais en fait justement complimenter Tsitsipas, parce qu'il me semble prêt pour décrocher le titre".

😄 Bah alors Nole ? Quand Djokovic oublie que Tsitsipas a déjà joué une finale de Grand Chelem (contre lui en plus).



🇦🇺 Suivez l'Open d'Australie en exclusivité sur Eurosport #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/uDY5MnAT1k — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2023

Le Grec doit encore battre Karen Kachanov (tête de série 18) vendredi pour espérer atteindre à nouveau la finale d'un Grand Chelem et rêver à un premier titre dans un des trois grands tournois. Djokovic, lui, affrontera le Russe Andrey Rublev mercredi en quart de finale.