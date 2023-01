Open d'Australie: Alexander Blockx qualifié pour les quarts de finale chez les juniors

Blockx, 10e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-2 face au Bulgare Adriano Dzhenev, 27e mondial et tête de série N.15. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes. Pour une place en demi-finale, Blockx affrontera le Brésilien Joao Fonseca, 23e mondial, tête de série N.10 et partenaire de double de Blockx.