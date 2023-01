Philippe Dehaes candidat pour le poste de capitaine

Alors que Steve Darcis s’est positionné et a posé officiellement, ce mardi, sa candidature pour prendre la succession de Johan Van Herck comme capitaine des équipes nationales belges en 2024, un autre entraîneur belge est très intéressé par le poste mais seulement pour s’occuper des filles. Philippe Dehaes, puisque c’est de lui dont on parle, a posé sa candidature pour diriger notre équipe de Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup. Le Brabançon qui coache actuellement Greet Minnen possède une grande expérience du circuit féminin et a déjà prouvé dans le passé toute son expertise. Des joueuses comme Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska verraient d’un bon oeil la nomination de l’ancien entraîneur d’Elise Mertens et de Yanina Wickmayer.