Open d'Australie: Alexander Blockx qualifié pour les demi-finales du simple juniors

Notre compatriote, qui s'était qualifié pour les quarts de finale de l'US Open l'an dernier, rencontrera pour une place en finale le Chinois Yi Zhou (ITF 25/N.11), qui a vaincu en quart de finale le Suisse Kilian Feldbausch, tête de série N.1 et 5e junior mondial. Blockx et Fonseca joueront ensuite leur quart de finale face en double composé de l'Ukrainien Volodymyr Iakubenko et l'Estonien Oliver Ojakaar. (Belga)