Open d'Australie: Aryna Sabalenka rejoint Elena Rybakina en finale

Aryna Sabalenka, 24 ans, se retrouvait pour la quatrième fois de sa carrière dans le dernier carré d'un Majeur après Wimbledon et l'US Open en 2021 et l'US Open l'an dernier. L'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens, qui n'avait jamais été plus loin que les demi-finales à Melbourne, va disputer sa première finale en Grand Chelem.