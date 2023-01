Onclin s’offre une demi-finale de rêve face à Goffin : “Je devrai surtout me concentrer sur moi-même”

"J'ai livré un bon match du début à la fin, notait l’intéressé. Les premiers jeux ont été assez serrés mais j’ai pu prendre le large et c’était important d’y parvenir. La première manche était vraiment solide. Je me suis dit qu’il fallait que je continue sur cette lancée et malgré une fin de rencontre un peu plus tendue, j’obtiens une belle récompense.”

Sa récompense ? Celle de rencontrer David Goffin (ATP 50) en demi-finale ce samedi (pas avant 17 h 45, dans une salle sold out). “Je n’irais pas jusqu’à dire que c’était une idole de mon enfance mais je me souviens très bien d’avoir vu sa finale au Masters en 2017 à la télé. À l’époque, je disputais un tournoi Grade 5 en Israël. J’étais loin de me douter que j’allais un jour le rencontrer ici, sur les courts de Louvain-la-Neuve. Après les deux semaines que je viens de passer, c’est vraiment une magnifique récompense. Je vais essayer de prendre du plaisir, de défendre mes chances, de tout donner et on verra bien.”

De quoi aura-t-il besoin pour venir à bout du numéro un belge ? “Je devrai surtout me concentrer sur mon jeu et sur moi-même, jouer la balle tôt et mon coup droit. Ce ne sera pas facile, il faudra être fort.”

Fort pour tenir physiquement aussi, pour ce onzième match en autant de jours. “Chaque soir en me couchant, je me dis que c’était vraiment dur aujourd’hui. Mais le lendemain, je me sens en forme et prêt. On travaille beaucoup sur la récupération avec mon équipe. Je suis fatigué, c’est clair, mais je suis sûr que demain (lisez samedi), je serai prêt. Je me reposerai la semaine prochaine, puisque je ne jouerai pas le Challenger de Koblenz (Allemagne).”

Issu des qualifications, Gauthier Onclin pense que les deux matchs qu’il a disputés en début de semaine lui ont permis de s’acclimater à la salle et à l’environnement. “Je remercie Vincent (NdlR : Stavaux, co-organisateur du tournoi) de ne pas m’avoir offert d’invitation. Il sait que j’aurais aimé en avoir une”, rigolait le Bassengeois.

Quel que soit le résultat de sa demi-finale ce samedi, le jeune joueur est assuré de gagner 74 places au prochain classement ATP de lundi prochain. Montant à la 264e place mondiale, il deviendra le numéro 6 belge, quelques places seulement devant son ami et partenaire d’entraînement, Raphaël Collignon. “Avec mon équipe, on va sans doute moins regarder aux 25 000 dollars désormais et se concentrer davantage sur les Challengers.”