Qui pour remplacer Johan Van Herck ? ”Steve Darcis est un bon candidat”

Le timing de l’annonce n’était pas non plus anodin : “Si j’ai pris la décision de l’annoncer maintenant c’est pour qu’on ne dise pas qu’elle vient d’une déception après une défaite, par exemple. J’ai toujours été clair dans mes choix. Je peux regarder tout le monde droit dans les yeux. Je voulais l’annoncer avant nos matchs pour que la fédération ait le temps de se retourner.”

Et il n’était pas question pour l’Anversois de choisir entre les filles ou les garçons : “Je suis très attaché aux deux équipes. J’ai connu de belles choses avec les garçons. Chez les filles on a vraiment beaucoup de talent. On pourrait aller en finale de la compétition. Si je pouvais faire comme Julien Benneteau en France, oui j’aurais continué car c’est le plus beau métier du monde. Mais je comprends notre fédé, on n’a pas les moyens pour avoir un sélectionneur à temps plein. Benneteau, il a passé trois semaines en Australie tout comme le capitaine anglais. Si j’avais pu avoir un mi-temps, oui j’aurais continué.”

Et pour Johan Van Herck, Steve Darcis, qui a postulé, serait un bon choix : “Il a toujours dit qu’il rêvait de ce poste mais il a toujours été droit, réglo et respectueux. Il possède de bonnes qualités pour le poste mais ce n’est pas moi qui décide. C’est un très bon candidat.”