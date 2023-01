Aryna Sabalenka a géré ses émotions pour s'offrir son premier Grand Chelem: "C'est le plus beau jour de ma vie"

De son échec en demi-finale à l'US Open l'an passé, Sabalenka a retenu qu'elle devait "rester calme" sur le court et "ne pas précipiter les choses". "Et durant ces deux semaines, j'ai vraiment été très calme sur le court, j'ai beaucoup cru en moi, cru que mon jeu me permettrait d'avoir des chances de gagner ce tournoi." "J'ai toujours eu cette drôle d'impression que quand on me demandait des autographes, je n'étais pas légitime, je n'étais personne, une simple joueuse. Et j'ai changé cet état d'esprit", a-t-elle confié. "Désormais, je me respecte plus. Je commence à comprendre que si je suis là, c'est parce que je travaille très dur et que je suis vraiment une bonne joueuse. Et simplement en étant consciente que je suis une bonne joueuse, je peux gérer mes émotions et de nombreuses choses sur le court. À chaque fois que ça a été difficile sur le court, je me disais que j'étais suffisamment bonne pour gérer."