"J'ai disputé un superbe premier set en suivant bien mon plan de jeu. Je n’ai peut-être pas pris assez mes chances avant de voir David hausser son niveau lors du tie-break. Dans le deuxième set, il a été encore plus solide et moi j’ai baissé de niveau dans tout. Je n’ai aucun regret car je voulais m’amuser et prendre un maximum de plaisir et d’expérience. J’en voulais plus et jouer la finale. Ce ne sera pas le cas mais je vais retenir la première partie de mon match.”

Sorti des qualifications, le Liégeois aura connu une semaine pleine sur laquelle il doit s’appuyer pour la suite de sa saison et de sa carrière : “Le bilan, c’est que je suis fatigué après onze matchs en onze jours puisque j’ai enchaîné ma victoire au tournoi de Bressuire avec le BW Open. J’ai connu une semaine magnifique dans le Brabant wallon et j’ai appris beaucoup. Je retiens aussi ma bonne mentalité. Le plus important ce n’est pas ce qui s’est passé cette semaine mais bien la suite quand je ne vais pas jouer devant 1000 personnes qui me soutiennent. Je dois poursuivre sur le même chemin au niveau de la rigueur et de la mentalité.”

Grâce à ses performances à Louvain-la-Neuve, le joueur de Steve Darcis devrait occuper la 264e place mondiale ce lundi. Ce qui devrait lui permettre d’agencer différemment son programme : “Quand j’étais 340e mondial, je regardais les 25000 dollars. Maintenant on va normalement les éliminer du programme. En début d’année, j’avais vu que j’étais à 80 points du 240e, qui est souvent la place qui est qualificative pour les Grands Chelems. Ici j’ai pris environ 65 points avec Bressuire et Louvain-la-Neuve. Ce qui est un beau capital. Je sais que je ne vais pas faire une demi-finale en Challenger chaque semaine mais je dois rester sur le même chemin en travaillant. Je vais prendre trois ou quatre jours de repos pour que les petits bobos disparaissent et puis je pars pour les qualifications d’un Challenger à Vilnius.”

Le joueur de 21 ans espère aussi que la mise en lumière de cette semaine lui permette de décrocher un sponsor ou deux. Lors de son match face à David Goffin, le Liégeois a joué avec des t-shirts de marques différentes.

”C’est vrai, je cherche un contrat. Je vais recevoir quelques habits de chez Wilson car là cela fait amateur. Ici je n’avais qu’un t-shirt Wilson donc quand j’ai dû me changer à cause de la transpiration, j’ai mis un Adidas. Et vendredi, mon short était un Artengo. Au niveau des chaussures je mets des Asics car j’ai des problèmes aux pieds. Si quelque chose pouvait arriver, ce serait chouette.”