David Goffin en finale du BW Open:”J’aurais préféré affronter Djokovic ce dimanche”

Après cette boutade qui a fait rire tous les fans présents au Blocry, le Liégeois a analysé sa prestation face à l’un de ses partenaires d’entraînement.

”Ce n’était pas un match facile. Gauthier possède un jeu spécial, c’est un peu un roublard. Il sent bien le jeu. Il ne possède pas de grosses frappes mais il joue juste et est précis. Une fois il contre, une fois il joue un peu plus haut, puis d’un coup il frappe. Il sait aussi monter au filet à contretemps. Il est capable de faire mal jouer son adversaire. Je ne trouvais pas le rythme au retour, j’ai raté des balles faciles. Je devais rester concentré. Avoir gagné le premier set en jouant un bon tie-break, je me suis mieux senti et je me suis relâché. Tout me semblait plus facile dans la seconde manche. Je suis resté calme pour ne pas tomber dans son piège. Gauthier a réalisé un bon match.”

Le numéro un belge analysait aussi ce que cette bonne semaine dans le Brabant wallon pouvait apporter au joueur de la Team Pro de l’AFT : “Je ne vais pas parler d’un déclic car son jeu était posé et il n’a pas connu une semaine en frappant sur tout et que tout rentrait. Mentalement il va peut-être se rendre compte qu’il peut gagner des matchs dans des Challengers. Avec ses performances de la semaine il va se rapprocher du top 250 et donc des qualifications des Grands Chelems. J’espère vraiment que cette semaine va lui donner de la confiance pour la suite.”

De son côté, l’ancien finaliste du Masters en 2017 se félicitait de son choix d’être revenu en Belgique pour participer à ce Challenger 125 mis en place par Vincent Stavaux et Christophe Dister : “Je me sens serein et calme. Gagner quatre matchs de suite, cela me fait du bien. Venir dans ce tournoi était un bon choix avant de partir en Coupe Davis. La forme revient, même si je ne joue pas encore à mon meilleur niveau. Cela fait plaisir de voir qu’il y a un engouement autour de ma personne. C’est gai et c’est ce que je cherchais aussi en venant à Louvain-la-Neuve. Même si cela pouvait être un tournoi piège si je n’étais pas venu ici avec de l’humilité.”

En finale ce dimanche (16h), notre compatriote défiera le Suédois Mikael Ymer, 69e mondial : “Je n’ai jamais joué contre lui. Sur une surface lente comme ici, ce ne sera pas facile de le dépasser, en plus il contre bien. Il faudra jouer et attaquer au bon moment. Ce sera une grosse bagarre.”