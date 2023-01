Aryna Sabalenka : “Je me respecte plus”

”Je suis juste super heureuse. Et fière. C’est le plus beau jour de ma vie. Ce sacre est très agréable suite à tous les échecs vécus dans le passé comme ma défaite en demi-finale contre Iga Swiatek à l’Us Open ou mon revers lors du dernier Masters contre Caroline Garcia. Ces échecs m’ont aidé à mieux me connaître. C’était comme une préparation à aujourd’hui. Aujourd’hui, je suis une Aryna différente. Je me montre plus calme. Je crois plus en moi. C’est ce qui s’est passé ici pendant deux semaines. D’une manière générale, je trouve que je me respecte plus. J’ai compris que j’étais une bonne joueuse et que j’étais capable de surmonter mes émotions.”

Aryna Sabalenka a géré ses émotions pour s'offrir son premier Grand Chelem: "C'est le plus beau jour de ma vie"