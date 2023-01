Novak Djokovic remporte l'Australian Open pour la 10e fois de sa carrière

"C'était l'un des tournois les plus difficiles que j'ai disputés dans ma vie", a expliqué Djokovic, qui avait été expulsé du pays l'an passé à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire. "Je n'ai pas joué l'an passé, je suis revenu cette année. Je remercie les personnes qui m'ont permis de me sentir bien accueilli, à l'aise. Il y a une raison si je joue mon meilleur tennis ici. J'essaie de me pincer et de vivre ce moment. Seules mon équipe et ma famille savent ce que nous avons vécu ces quatre ou cinq dernières semaines. Compte tenu des circonstances, c'est peut-être la plus grande victoire de ma carrière."

Après avoir salué son adversaire en finale, le Grec Stefanos Tsitsipas, affirmant que "ce ne sera pas sa dernière finale en Grand Chelem", Djokovic a adressé un message aux jeunes joueurs de tennis. "La Grèce et la Serbie sont deux petits pays, sans grande tradition dans le tennis. Que Stefanos et moi arrivions à cette hauteur, c'est un message pour touts les jeunes: ayez de grands rêves, osez rêver, tout est possible, ne laissez personne vous voler vos rêves. Peu importe d'où vous venez. Je pense que plus vous avez eu une enfance difficile, plus vous avez eu des défis à relever, plus vous deviendrez fort. Stefanos et moi en sommes la preuve. Si une seule personne au monde croit en vous, trouvez-la et rêvez en grand, car vous pouvez le faire", a lancé Djokovic.