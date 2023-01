Passage de témoin entre Bailly et Blockx

”J’aimerais effectuer la transition vers le circuit professionnel le plus rapidement possible, a expliqué l’Anversois qui a battu l’Américain Learner Tien 6-1, 2-6 et 7-6 (11/9). Je vais commencer par les tournois ITF Futures 15 000 et 25 000 dollars. Et si je joue bien et parviens à remporter un titre ou l’autre, je pourrai passer sur le circuit Challenger. Tout dépendra de la manière dont je vais me comporter. Je vais en tout cas essayer de faire le maximum et de continuer à travailler comme ces dernières années. Je sais que j’ai gagné un Grand Chelem mais il ne s’agit que des juniors. Ce ne sont pas les hommes. Il y a encore du boulot. Mais j’espère qu’un jour, je réussirai à faire pareil chez les grands.”

En attendant, l’Anversois sera, ce lundi, le numéro 1 mondial chez les juniors, une place qu’il va prendre à Gilles-Arnaud Bailly (NdlR : les deux joueurs sont nés en 2005) qui a décidé, cette année, d’évoluer chez les adultes. Pas mal pour un petit pays…