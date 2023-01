David Goffin remonte à la 41e place mondiale, avant plus ?

Lundi prochain, le numéro 1 belge est déjà assuré de gagner une place supplémentaire mais cela ne devrait pas s’arrêter là. D’ici la saison sur terre battue au mois d’avril, Goffin n’a que 80 points à défendre, ce qui devrait lui permettre de rester dans le top 50 les prochaines semaines. Plusieurs joueurs virtuellement devant lui au ranking ont plus de points à défendre les prochaines semaines, ce qui pourrait l’aider à continuer sa remontée. Cela passera tout de même par des performances à Rotterdam et Marseille où il sera engagé au mois de février avant de se tourner vers les Masters 1000 américains d’Indian Wells et de Miami où les plus gros points mis en jeu pourraient faire la différence.

En danger sur terre battue

Comme expliqué en début de saison, c’est sur terre battue où le Liégeois aurait beaucoup de points à défendre avec 590 unités exactement entre son titre à Marrakech et son troisième tour à Roland-Garros. Les prochaines semaines seront donc décisives pour s’offrir un matelas confortable à l’aube de la saison sur ocre et ainsi éviter une rechute au classement mais également, à l’inverse, pour espérer revenir dans les hautes sphères de l’ATP.

Les points que David Goffin doit conserver en 2023 ©IPM Graphics