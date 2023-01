Le directeur du circuit Challenger revient sur le tournoi : “Federer et Djokovic ont souligné l’importance du circuit Challenger”

Alors qu’il vit à l’ombre de l’ATP Tour, le circuit Challenger est une étape importante dans le cheminement qui doit conduire les joueurs vers le très haut niveau. Et on y trouve souvent de la qualité comme on a pu le voir la semaine dernière au BW Open qui a livré quelques très...