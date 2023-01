Novak Djokovic donne le blues à ses concurrents

Le Serbe a perdu un match en sept mois et est numéro un mondial avec seulement douze tournois comptabilisés.

Novak Djokovic a retrouvé de plein droit, ce lundi, son statut de numéro un mondial suite à son dixième sacre à l’Australian Open. Voir le Serbe sur le trône de l’ATP n’est pas une surprise quand on s’arrête sur la domination qu’il exerce sur le circuit depuis Wimbledon 2022. Le bilan de Nole sur les sept derniers mois est tout simplement extraordinaire avec 37 victoires en 38 matchs et des titres conquis à Londres, Tel-Aviv, Astana, Turin, Adelaïde et enfin Melbourne....