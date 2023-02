Coupe Davis 2023: mode d’emploi

Comme la Belgique et la Corée du Sud, vingt-deux autres pays vont en découdre lors des qualifications du groupe mondial qui ont commencé depuis ce vendredi, pour certaines nations, avec au programme les duels suivants : Croatie – Autriche, Colombie – Grande-Bretagne, Suède – Bosnie-Herzégovine, Hongrie – France, Norvège – Serbie, Pays-Bas – Slovaquie, Ouzbékistan – USA, Chili – Kazakhstan, Finlande – Argentine, Allemagne – Suisse, Portugal – République Tchèque et Corée du Sud – Belgique.

Les perdants de ces rencontres disputeront en septembre un match de barrage contre des vainqueurs du groupe 1 mondial pour assurer leur présence dans la division 1 de la Coupe Davis en 2024. Les vainqueurs, dont on espère la Belgique, rejoindront pour la phase de poules du mois de septembre (12 au 17) les deux derniers finalistes de l’épreuve, l’Australie et le Canada, mais aussi les deux pays qui ont reçu une wild-card de l’IFT, à savoir l’Espagne et la Serbie. Ces seize nations seront réparties dans quatre groupes de quatre. Chaque poule se jouera dans une ville différente. Celles-ci doivent encore être confirmées. C’est d’ailleurs à ce niveau que le parcours de la Belgique s’était terminé en 2022 avec des défaites face à la France, l’Allemagne et l’Australie à Hambourg. Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket pour la phase finale (Final 8) de l’édition 2023 de la Coupe Davis.

Malgré la séparation avec Kosmos, cette dernière devrait se disputer à Malaga du 21 au 26 novembre avec un tableau à élimination directe qui débutera en quarts de finale. Et c’est là-bas sous le soleil espagnol que Johan Van Herck espère diriger sa dernière rencontre à la tête de l’équipe nationale belge de Coupe Davis.