Coupe Davis : tout savoir sur Corée du Sud – Belgique

Quelles sélections et quel programme ?

Du côté des sélectionneurs, aussi bien Johan Van Herck que Seung-Kyu Park ont repris leurs meilleurs joueurs pour cet affrontement. Le capitaine belge ayant appelé cinq éléments : David Goffin, Zizou Bergs, Joris De Loore et les spécialistes du double : Joran Vliegen et Sander Gillé. Le coach coréen s’est lui contenté de quatre joueurs : Soonwoo Kwon, Seong Chan Hong et les joueurs de double : Jisung Nam et Minkyu Song. Les rencontres, en deux sets gagnants, commenceront ce samedi (trois heures du matin en Belgique) avec les deux premiers simples, le double et les deux derniers simples se joueront à partir de dimanche (trois heures du matin aussi). Les sélectionneurs peuvent encore changer les joueurs pour dimanche. Dans le camp coréen, le danger devrait venir de Soonwoo Kwon, 61e mondial, qui a remporté le tournoi d’Adélaïde (ATP 250) en début de saison et avait battu Félix Auger-Aliassime lors de la dernière phase finale de la Coupe Davis. “Je n’ai jamais joué contre David Goffin, a expliqué ce dernier. Je sais qu’il joue bien et je pense que nous possédons plus ou moins le même style de jeu. Face à un joueur qui possède une grande expérience, je pense qu’on pourrait livrer une chouette rencontre.”

Le programme

Samedi (à partir de trois heures)

Soonwoo Kwon (ATP 61) – Zizou Bergs (ATP 115)

Seong Chan Hong (ATP 237) – David Goffin (ATP 41)

Dimanche (à partir de trois heures)

Jisung Nam (ATP 152)/Minkyu Song (ATP 147) – Sander Gillé (ATP 55)/Joran Vliegen (ATP 53)

Soonwoo Kwon (ATP 61) – David Goffin (ATP 41)

Seong Chan Hong (ATP 237) – Zizou Bergs (ATP 115).

L’équipe qualifiée participera en septembre à la phase de poule (quatre groupes de quatre) qui se déroulera dans une ville pas encore choisie.

Dans quelles conditions ?

La rencontre se disputera à Séoul sur un des courts intérieurs du parc olympique qui a accueilli les Jeux en 1988. Plusieurs rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup ont déjà pris place dans ce complexe qui compte un stade principal d’une capacité de 10000 places et un autre plus petit de 3500. Le match entre la Corée du Sud et la Belgique se disputera sur une des surfaces intérieures pouvant accueillir un petit millier de fans. L’enceinte devrait être pleine pour la rencontre même si aucun supporter belge n’a fait le déplacement entre l’Europe et l’Asie. Comme les températures tournent autour du zéro degré actuellement à Séoul, les conditions de jeu dans la salle sont assez froides. La surface en dur est, elle, assez rapide.

Où regarder la rencontre ?

La RTBF via son service Auvio diffusera les rencontres. Il est aussi possible de suivre les matchs sur ITF TV (International Tennis Federation) mais ce service est payant avec la possibilité de ne suivre que le match des Belges (4,99 euros), tous les matchs de qualification (7,99 euros) ou de prendre un abonnement annuel (39,99 euros).

Un seul précédent

Ce n’est que la deuxième fois que la Corée du Sud et la Belgique s’affrontent en Coupe Davis. Le premier duel date du mois d’août 1990 lors d’un premier tour de qualification qui s’était déroulé en extérieur sur la terre battue du Léopold à Bruxelles. Notre pays avec Bart Wuyts, Eduardo Masso et Xavier Daufresne s’était imposé quatre à un. Seul le double tomba dans l’escarcelle des Coréens.

L’avis de David Goffin

Chef de file de l’équipe belge, David Goffin qui reste sur une victoire au BW Open la semaine dernière est arrivé avec une grande motivation à Séoul : “J’ai envie de maintenir la Belgique au plus haut niveau possible. Avec les jeunes et toute l’équipe nous avons une chance d’assurer ce maintien en Corée et de jouer la phase finale avec les grandes nations comme l’an passé. Même si ce ne sera pas facile. Ce ne fut pas facile pour arriver jusqu’ici. C’est un long voyage. Il ne fait pas chaud ici. Il fait zéro degré. Quand on arrive il fait froid. Dans la salle aussi il fait froid. Ce n’est pas facile comme changement. Mais je me sens bien. Il faut juste faire attention dans les deniers entraînements, ne pas forcer, ne pas se blesser, faire juste ce qu’il faut pour bien se préparer, ne pas en faire de trop et essayer d’arriver bien pour le premier match samedi.”