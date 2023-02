"C'est une victoire qui fait du bien", a-t-il confié. "Pour moi-même, c'est énorme ! Surtout après le premier set. C'est un peu le genre de victoire que j'attendais après avoir effectué mon entrée dans l'équipe de Coupe Davis. Et cela fait énormément plaisir. C'était super accroché. Il y avait plein d'émotions, de nombreux retournements de situations. Je ne me sentais pas bien au début. En outre, il était très agressif. J'ai dès lors quitté le court quelques minutes après la perte du premier set, histoire de me remettre les idées en place. Je n'avais pas joué avec assez d'engagement, de confiance et c'est ce que je devais changer. Johan m'a expliqué que je devais traverser un peu plus la balle et jouer avec plus d'effet dans son coup droit. Et dès que j'y suis parvenu, c'est devenu un autre match. Il s'est mis à commettre et moi à me sentir plus à l'aise. On avait trouvé la clé".

Zizou Bergs, cela dit, est tout de même passé à deux doigts de la défaite dans un tie-break du troisième set palpitant où il fut mené 3-0 et dû sauver deux balles de match à 6-4.

"Le troisième set fut d'un très bon niveau. Et le tie-break fut à l'image du match. Il y a eu énormément de tension", a-t-il poursuivi. "Heureusement, quand il s'est échappé à 3-0, il a raté un coup droit, puis servi une double faute, des erreurs qu'il n'aurait sans doute pas dû commettre. Et cela m'a permis de revenir. Je rate toutefois aussi un coup droit facile à 5-4, où je ne frappe pas la balle comme je le devrais, pour lui offrir deux balles de match. Mais je fais le bon choix derrière. Et je finis très fort. Les trois derniers points sont monstrueux. Je suis donc super heureux. Ce sont les plus beaux matches à gagner. Et puis surtout, c'était un point super important pour l'équipe. Mentalement, je n'ai pas lâché. J'ai continué à chercher des solutions. Et je suis ravi d'avoir pu rendre quelque chose au tennis belge".