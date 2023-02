La Goffin-dépendance a encore parlé

Voilà une défaite qui prouve une fois de plus toute la magie de la Coupe Davis, mais qui met aussi en avant une évidence : la Goffin-dépendance. Depuis 2012 et le premier match du Liégeois avec notre pays, les six fois où l’ancien finaliste du Masters en 2017 s’est incliné, la Belgique a perdu. C’est arrivé contre la Serbie en 2013 (défaite contre Viktor Troicki), le Kazakhstan en 2014 (défaite contre Andrey Golubev), la Grande-Bretagne en 2015 (défaite contre Andy Murray), l’Australie en 2019 et 2022 (défaite contre Alex de Minaur) et face à la Corée du Sud ce week-end (contre Soonwoo Kwon). Sans le Liégeois qui affiche un bilan de 82,85 % de victoires en Coupe Davis, il est certain que notre pays n’aurait jamais disputé deux finales de l’épreuve en 2015 et 2017. Le constat de cette dépendance est assez inquiétant pour l’avenir de notre équipe nationale, car le Liégeois est plus proche, à 32 ans, de la fin que du début de sa carrière. Les fans belges croisent les doigts pour que notre numéro 1 réponde présent en septembre pour le match de barrage que la Belgique devra disputer pour se maintenir dans le groupe mondial.

