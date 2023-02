L’un des rares supporters belges à Séoul s’appelait Paul-José Mpoku : “Je n’aurais pas pu être tennisman”

Samedi, les Belges ont quand même obtenu le silence en gagnant les deux rencontres. Sous les yeux admiratifs de Mpoku. “Je suis un peu le tennis mais je n’avais jamais vu un match en live, précise celui qui se dit plus Nadal que Federer. C’est franchement impressionnant. On ne se rend pas compte de la vitesse à la télé. Physiquement, il faut être très costaud, le jeu de jambes est perpétuel. Je dois être honnête : je n’imagine pas que c’était aussi exigeant.”

Il est aussi impressionné par le niveau du foot en Corée

Après le joli succès de Zizou Bergs contre le numéro 1 coréen, le footballeur a pu descendre dans les vestiaires pour rencontrer le jeune talent. “J’ai vraiment kiffé son match, 7-6 dans le troisième. C’était chaud mais il s’est battu comme un lion. On a parlé de l’aspect mental d’un match. Au foot, tu peux faire une erreur et on peut la rattraper derrière mais tu es seul au tennis. Et si tu y penses trop, les points peuvent défiler. Il faut être solide dans la tête. Je ne crois pas que j’aurais pu être tennisman. Je suis plus fait pour les sports collectifs. Après, Zizou m’a parlé de son programme et la vie d’un tennisman est quand même très particulière avec autant de voyages. J’espère revoir un match en live un jour.”

Après sa discussion avec Bergs, Mpoku, venu avec son équipier Gerso Fernandes (Guinée-Bissau), est remonté en tribune pour suivre le match de David Goffin. “Il dominait vraiment facilement. Super solide. On est parti un peu avant la fin pour éviter les bouchons. Mais le hasard a fait qu’on dormait dans le même hôtel de Séoul. On a encore parlé avec le staff, c’était sympa.”

Retour au foot maintenant pour Mpoku. D’abord avec un mini-stage en Corée puis, enfin, le début du championnat, le 25 février contre le FC Séoul. “Je me réjouis de découvrir la compétition. Je suis déjà impressionné par le niveau à l’entraînement. Il y a beaucoup d’intensité et de courses dans le jeu. Tu as intérêt à être fit pour jouer ici. Comme pour jouer un match de tennis de haut niveau (sourire).”