Les agents dans le sport (5/8) : “Le patron de Yonex Europe est venu à la maison pour signer le contrat”

Toute cette semaine, nous vous proposons une plongée dans le monde des agents. 3e épisode : de l’investissement parental à IMG, l’une des plus grandes boîtes de management au monde, Koen Bergs retrace l’histoire des relations entre son fils, Zizou, et les managers.

Ce n’est un secret pour personne, le parcours entre l’enfant qui commence le tennis et l’adulte qui réalise ses premiers pas sur le circuit professionnel est difficile et parsemé d’embûches. Mais surtout, c’est un chemin qui coûte cher. Entre les entraîneurs à payer et les cordons de la bourse à délier pour payer les voyages...