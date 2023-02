BNP Paribas Fortis, l'AFT et Tennis Vlaanderen lancent deux programmes de soutien des jeunes talents tennistiques

Par analogie avec le projet développé au sein du groupe BNP Paribas et le récent partenariat conclu avec la Justine Henin Academy, BNP Paribas Fortis élargit son programme « BNP Paribas Fortis Young Talents Team » au sein des deux fédérations. La banque souhaite ainsi apporter un soutien supplémentaire aux talents tennistiques dans leur parcours vers le sommet.

Pour ces jeunes talents, il ne suffit pas de trouver une bonne formation, mais aussi de la financer. BNP Paribas Fortis Young Talents Team apportera un soutien financier et humain, mais aussi sportif. Le programme ne se focalisera pas uniquement sur le coaching en technique, tactique, alimentation et condition physique, mais aussi sur les aspects psychologiques de ce sport exigeant.

Michael Anseeuw, CEO de BNP Paribas Fortis : « Notre banque souhaite confirmer son engagement envers le tennis par le biais de la création de ces deux BNP Paribas Fortis Young Talents Teams. En tant que Positive Bankers, nous sommes fiers lorsque nous aidons les gens à se développer, sur le plan sportif dans ce cas-ci. En outre, l'expertise des deux fédérations et de leurs équipes apporte une contribution positive à cet important programme dont l'objectif est de préparer les jeunes joueurs et joueuses à relever les nombreux défis qu'ils rencontrent en compétition. De plus, ces programmes favorisent l'égalité des chances et l'inclusion. »

25 jeunes joueurs et joueuses de tennis

Du côté francophone, il y a le BNP Paribas Fortis Young Talents Team with AFT. Une dizaine de jeunes joueurs de tennis pourront réaliser leur rêve. Il s'agit entre autres de Gauthier Onclin, de Raphael Collignon et d'Emilien Demanet.

En Wallonie, BNP Paribas Fortis sera le principal partenaire de six tournois internationaux. Il s'agit des tournois messieurs à Arlon et Eupen, du tournoi dames à Baulet, du tournoi junior à Charleroi et du tournoi handisport à Namur et Ath.

Pierre Crevits, président de l'AFT : « Je suis très heureux de pouvoir confirmer le renouvellement pour trois années supplémentaires du partenariat entre l'AFT et BNP Paribas Fortis. Il s'agit d'une collaboration importante pour le tennis belge et francophone.Depuis des décennies, BNP Paribas est un soutien fidèle du tennis. Pas seulement chez nous, dans le monde entier, d'Indian Wells à Roland Garros. Chez nous, son apport a permis quantité d'organisations cruciales et contribué au développement de notre sport. Au cours des trois prochaines années, BNP Paribas Fortis apportera en outre une aide particulière à nos jeunes les plus prometteurs via le programme ‘BNP Paribas Fortis Young Talents Team by AFT'. Ce nouveau volet permettra de renforcer encore la politique sportive ambitieuse menée par Thierry Van Cleemput, Olivier Davin et Steve Darcis. Je m'en réjouis. »

Dans un premier temps, BNP Paribas Fortis Young Talents Team with Tennis Vlaanderen, prendra sous son aile 16 jeunes talents. Quatorze d'entre eux sont âgés entre 12 et 18 ans. Les deux autres sont âgés de 18 ans ou plus et sont déjà professionnels. On trouve parmi eux Alexander Blockx, Sofia Costoulas et Amelia Waligora.

BNP Paribas Fortis apportera également son soutien à Tennis Vlaanderen au niveau du coaching, sous la bannière #GameChangers. La banque aidera ainsi l'association à recruter, former et développer les coachs. Par exemple, plusieurs sessions pratiques seront organisées pour rendre leur formation plus efficace et conforme aux dernières méthodes d'entraînement. En outre, un grand congrès rassemblant les entraîneurs sera organisé chaque année.

Dirk De Maeseneer, Président de Tennis Vlaanderen: «Nous sommes à nouveau ravis de travailler avec BNP Paribas Fortis, notre fan de tennis numéro un, pour les 3 prochaines années. Le partenariat entre la fédération et BNP Paribas Fortis dure depuis plus d'une décennie et nous avons déjà lancé pas mal de projets ensemble. Nous sommes reconnaissants envers BNP Paribas Fortis de saisir, tout comme nous, l'importance de la jeunesse et le développement des talents. L'avenir du tennis belge s'annonce radieux et, avec BNP Paribas Fortis Young Talents Team, nous voulons accompagner au mieux les jeunes espoirs au sein du Topsportcentrum, aussi bien sur qu'en dehors du court.»

Engagement prolongé

BNP Paribas Fortis a récemment renouvelé ses contrats de sponsor principal de l'AFT et de Tennis Vlaanderen pour une période de trois ans. L'engagement de la banque envers les deux fédérations dépasse de loin les volets financier et sportif. Par exemple, la banque les aidera également dans leurs campagnes de communication et lors de l'organisation des Talent Days, qui ont lieu deux fois par an et ont pour objectif de recruter de nouveaux joueurs prometteurs.

