Johan Van Herck n'est plus le capitaine des équipes belges de Coupe Davis et BJK Cup

"Aujourd'hui nous disons au revoir au capitaine de Coupe Davis et Billie Jean King Cup ayant obtenu le plus de succès. Nous sommes et fier et nous le remercions pour tout ce qu'il a atteint, avec deux finales de Coupe Davis. Maintenant, le temps est venu de regarder vers l'avant et de construire de nouveaux succès avec un nouveau capitaine", a expliqué la fédération sur Twitter. L'identité de ce dernier n'est pas encore connue.

En avril (14 et 15), l’équipe belge de Billie Jean King Cup se rendra au Canada pour son match de qualification à la phase finale de l’épreuve. Les hommes recevront, eux, en septembre l’Ouzbékistan dans le cadre des barrages du Groupe 1 mondial.