Circus Brussels Padel Open ouvrira ses portes en avril prochain: "Je pensais qu'il était fou, mais il a eu raison"

Douze mois plus tard, les mêmes acteurs politiques ont prolongé leur confiance en cet événement hors norme. Les sourires sont toujours de sortie. Les chéquiers aussi. Le budget a été bouclé grâce à un partenariat entre les secteurs privés et publics. "Je me souviens de la première fois où j’ai vu Vincent Laureyssens”, commence la ministre des Sports en Fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny. “Je pensais qu’il était fou. Je l’ai écouté. Il a eu raison. Il a tout bien pensé avant même la première édition. Son tournoi est un bel exemple à suivre. Il a réuni le secteur privé et les différents niveaux politiques (Région, Fédération Wallonie Bruxelles et ville de Bruxelles). Il n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier.”

La ministre a aussi été séduite par la nouvelle politique des prix du ticket d’entrée qui a été revu à la baisse. “Il répond à une nécessité pour les Belges qui traversent une crise énergétique. Je suis également fascinée par l’engouement qui reste élevé de ce sport qui attire autant les hommes que les femmes.”

À ses côtés, le ministre Sven Gatz, en charge au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de la promotion de l’Image de Bruxelles, est convaincu des bienfaits de cet Open. “Tout d’abord, je suis un joueur de padel. J’ai observé la fréquentation des terrains dans mon club de Dilbeek. La première édition était déjà réussie. J’avais été impressionné par le jeu des dames. Chez les messieurs, les points se finissent souvent par un smash qui sort la balle. Chez les dames, on voit plus de spectacle. Nous renouvelons notre confiance car le padel donne une belle image de Bruxelles à travers le monde.”

L’échevin des Sports de la ville de Bruxelles, Benoît Hellings abonde en ce sens. “Nous avons relevé un super pari avec ce tournoi. Un pari gagnant. Il faut que cet Open devienne une tradition. Ce sport et l’endroit sont magnifiques. Trop peu de Bruxellois et donc de Belges connaissent ce site.”

Du côté de Tennis Vlaanderen, Gijs Kooken avait été surpris par l’énorme réussite de 2022. “Je ne pensais pas que le padel était déjà prêt à attirer tant de monde. À la fédération, on voit que la folie s’est transformée en engouement qui ne s’essouffle pas. Je salue le boulot de Vincent Laureyssens.” Ce dernier en profitera pour réaliser l’un de ses rêves. Le 31 mars, il inaugurera sur ce même site son club de padel. Un écrin qui fait rêver avec huit terrains indoor, un bar de 160 m2, une terrasse de 300m2 et la certitude que les qualifs se dérouleront sur ses terrains flambant neufs.