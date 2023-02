Il s’agit de sa toute première victoire en compétition cette année. Avant cela, le natif de Wiener Neustadt, à 50 kilomètres au sud de Vienne, avait perdu les six rencontres auxquelles il avait pris part. En exhibition durant l’intersaison d’abord, puis à Adélaïde et Melbourne avant d’enchaîner avec deux nouveaux revers en Coupe Davis au début du mois, face aux Croates Coric (ATP 21) et Gojo (ATP 145).

”C’était un bon match, a déclaré Dominic Thiem, dans des propos repris par le site officiel de l’ATP. Déjà les derniers jours d’entraînement, je me sentais bien. J’ai gagné mon premier match de la saison contre un très bon adversaire. Je suis resté concentré tout au long de la partie, ainsi que dans les moments difficiles. Je suis donc content et j’essaie de me concentrer pleinement sur le deuxième tour maintenant.”

Absent des courts pendant neuf mois en raison d’une blessure au poignet survenue fin juin 2021, le joueur de 29 ans est toujours plongé dans un processus de reconstruction en vue de retrouver le plus haut niveau.

Au deuxième tour, il affrontera le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 101).

Grand favori du tournoi organisé sur la terre battue de Buenos Aires, Carlos Alcaraz (ATP 2) fera son entrée en lice la nuit prochaine (pas avant minuit, heure belge).