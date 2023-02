Ruben Bemelmans, T2 de l'équipe belge de Coupe Davis: ”On va bien travailler avec Steve”

Employé par Tennis Vlaanderen et coach notamment de Zizou Bergs, le gaucher se montrait fier de sa nouvelle casquette : “C’est un honneur, j’ai vécu la Coupe Davis comme joueur et maintenant comme coach, c’est superbe. J’espère revivre des grands moments comme les finales de 2015 et 2017. Ce sont des souvenirs qui ne quitteront jamais mon esprit. Je suis nouveau dans le métier d’entraîneur et je veux coacher au plus haut niveau. Cela veut dire les Grands Chelems et la Coupe Davis.”

Et quand on demande au Limbourgeois de choisir une qualité de Johan Van Herck dont il aimerait hériter, sa réponse fuse : “Sa manière de motiver ses joueurs, tous ses joueurs, même ceux qui étaient sur le banc. C’est une qualité qu’on doit conserver.”