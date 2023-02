ATP Rotterdam – Daniil Medvedev sort Dimitrov en deux sets et se qualifie pour la finale

À Rotterdam, Medvedev semble, en tout cas, retrouver une partie de sa splendeur. Après sa victoire face à Alejandro Davidovich Fokina en trois sets et une autre contre Botic van de Zandschulp, c’est sa victoire en quarts de finale contre Félix Auger-Aliassime (ATP 8) en deux sets (6-2, 6-4) qui a impressionné. Ce succès face au Canadien était le premier contre un membre du top 10 depuis plus d’un an. C’est dire que cela a pu lui faire beaucoup de bien, d’autant qu’il a enchaîné en demi-finales face à Grigor Dimitrov (6-1, 6-2) ce samedi. Désormais, Medvedev va attendre de savoir qui de Jannik Sinner ou de Tallon Griekspoor sera son adversaire en finale dimanche.

En attendant, il pourra célébrer sa première finale lors d’un tournoi depuis trois mois et son retour dans le top 10 mondial qui sera effectif ce lundi.