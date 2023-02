Fritz, 7e joueur mondial et tête de série N.1, a battu son compatriote Mackenzie McDonald (ATP 56) 6-3, 7-6 (8/6) en 1 heure et 35 minutes. Il visera, à 25 ans, son cinquième titre sur le circuit ATP, le premier de sa saison. L'an passé, il était imposé à Indian Wells, Eastbourne et Tokyo. Il a été battu cinq fois en finale.

Kecmanonic (ATP 33/N.4), 23 ans, est venu à bout 7-6 (10/8), 3-6, 6-2 du Moldave Radu Albot (ATP 113) en 2 heures et 28 minutes. Il disputera sa troisième finale et compte un titre à son palmarès, à Kitzbühel en 2020.

Fritz et Kecmanovic se sont rencontrés trois fois, avec deux victoires de l'Américain et une du Serbe.