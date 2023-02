L’Espagnol, qui s’est blessé lors de la finale du Rio Open dimanche dernier, a effectué une batterie de tests. Le dernier, réalisé dans la matinée, a révélé une lésion de grade 1 au muscle ischio-tibial de sa jambe droite.

”Ça me fait très mal de ne pas être en compétition ici, mais maintenant il faut penser à récupérer et à essayer d’être prêt le plus vite possible. J’espère qu’on se reverra bientôt”, a commenté le Murcien sur son compte Instagram.

Le joueur de 19 ans devrait pouvoir disputer Indian Wells (6 au 19 mars). Mais son absence au Mexique risque de lui coûter de précieux points dans la course à la première place mondiale, Novak Djokovic étant en compétition cette semaine du côté de Dubaï.

À noter que Cameron Norrie (ATP 12), qui avait justement battu Carlos Alcaraz dimanche, est lui aussi annoncé forfait du côté d’Acapulco où il avait atteint la finale l'an dernier. Sur ses réseaux sociaux, le Britannique explique qu'il a besoin de se reposer. L’ATP 500 perd deux grosses têtes d’affiche d’un coup.