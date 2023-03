Djokovic: ”J’attends avec impatience cette échéance”

À lire aussi

Avide de records, Novak Djokovic, qui s’est qualifié ce jeudi pour les demi-finales du tournoi de Dubaï en dominant Hubert Hurkacz (6-3, 7-5), pense déjà dans un coin de sa tête à la prochaine olympiade qui se disputera l’année prochaine à Paris.

”J’attends avec impatience cette échéance, a-t-il déclaré depuis Dubaï. J’espère que je pourrai jouer en bonne santé. Cela va se jouer sur la terre battue de Roland-Garros et je connais bien ces courts où je me suis imposé à deux reprises (NdlR : 2016 et 2021). Donc j’espère que le meilleur résultat olympique pour moi arrivera là-bas.”