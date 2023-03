ATP Dubaï: de retour au top, Daniil Medvedev passe au révélateur Novak Djokovic

Son élimination dès le troisième tour de l’Australian Open ne présageait rien de bon. La sortie du top 10 qui en découlait non plus. Depuis, tout semble pourtant lui sourire avec une superbe série de douze victoires de suite avec deux titres empochés sur son chemin et trois petits sets perdus en route. Surtout, le Russe a enfin regoûté à la victoire face à des membres du top 10, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus d’un an. En dehors de Felix Auger-Aliassime, qu’il a battu à deux reprises, il s’est également offert le scalp d’autres joueurs confirmés comme Jannik Sinner, pourtant vainqueur d’un tournoi la semaine précédente. De retour dans le top 10, Medvedev a fait le plein de confiance.

À Dubaï, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas lâché le moindre set et la petite inquiétude qui aurait pu apparaître lorsque Borna Coric menait 2-0 lors de la seconde manche de leur quart de finale n’a pas du tout perturbé le Russe qui a remporté les 21 (!) derniers points du match. Grâce à cette victoire qui porte sa série de succès à 12, Medvedev est devenu le quatrième joueur actif à avoir vécu trois séries de minimum 12 succès de suite. Les trois autres ? Nadal, Murray, Djokovic.. Du beau monde, en somme.

Djokovic, justement, c’est le menu indigeste qui l’attend en demi-finales. Vainqueur de ses vingt dernières rencontres, le Serbe semble tout simplement injouable depuis Wimbledon l’été dernier et partira assez largement favori du choc prévu aux alentours de 16h. Dans les confrontations directes, Nole mène d’ailleurs 9-4 face à son adversaire du jour et a remporté leurs quatre derniers affrontements. Sa dernière défaite ? La finale historique de l’US Open 2021 où il a échoué dans sa quête du Grand Chelem calendaire et où le Russe a remporté son premier Majeur.

Perdant lors de leur dernier duel en janvier à Adelaïde (6-3, 6-4), Medvedev est bien conscient que le rapport de force entre les deux lui est défavorable. “Je joue bien pour le moment mais quand tu joues Novak Djokovic, il est toujours le favori. Il joue et il bouge bien, tu ne pourrais jamais dire qu’il a 35 ans”, a-t-il déclaré en prévision de cette afrontement.

Si le numéro 1 mondial est effectivement favori, voir Medvedev face à un tel défi en fait une rencontre très attendue par les fans de la petite balle jaune. S’il fait jeu égal avec le champion serbe, ou presque, cela voudra certainement dire qu’il est bel et bien de retour à son meilleur niveau. Pour l’intérêt du tennis, ce serait une excellente nouvelle, à l’image de la renaissance d’Alexander Zverev, présent en demi-finales d’un tournoi pour la première fois depuis sa blessure à Roland-Garros, et qui affrontera Andrey Rublev dans l’autre rencontre du dernier carré.