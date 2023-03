"Je pense avoir disputé un match très solide", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je n'ai rien laissé sur mes jeux de service. En retour, ce fut parfois le cas, parfois bien sur les retours, mais je n'ai jamais baissé les bras et je suis restée mentalement forte, car je savais que si je commençais bien le point, j'aurais le dessus. Et c'est ce qui s'est produit. Je suis très satisfaite de la manière dont j'ai servi et surtout dont j'ai négocié la balle trois (la frappe après le retour de l'adversaire, ndlr) afin de prendre l'ascendant dans l'échange. C'était très important, car Cocciaretto est une joueuse assez explosive qui peut très bien jouer croisé. Et je ne pouvais pas me laisser embarquer dans cette filière. À l'arrivée, j'ai commis peu de fautes et saisi mes occasions quand elles se sont présentées."

Il s'agit de la première demi-finale de l'année pour Elise Mertens, qui n'a pas été à la fête jusqu'ici en raison aussi de problèmes à l'épaule droite, nécessitant une infiltration la semaine dernière en Belgique afin d'être en mesure de se rendre au Mexique. L'attend désormais, pour une place en finale, un grand défi face à la Française Caroline Garcia (WTA 5), 29 ans, tête de série N.1 et lauréate des WTA Finals l'an dernier, qui a battu l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 53), 26 ans, tête de série N.7, 6-0, 6-4.