Programme des Belges, prize-money, palmarès: tout savoir sur Indian Wells 2023

Les tenants du titre

Pour cette 46e édition de l’événement ATP/WTA Masters 1000, Taylor Fritz tentera de défendre son titre contre un peloton qui comprendra notamment Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Casper Ruud et Andrey Rublev. Toujours en phase de rééducation, Rafeal Nadal sera absent tout comme Novak Djokovic qui n’a pas pu rentrer dans le pays à cause de son statut de personne non-vaccinée au Covid-19. Du côté des femmes la tenante du titre Iga Swiatek défendra son titre face à une meute de joueuses motivées à l’image d’Ons Jabeur qui signera son retour à la compétition en Californie.

Le programme + tirage au sort

Les qualifications se déroulent depuis ce lundi six mars et se termineront le sept. Le tableau principal s’étalera sur dix jours du 8 au 19 mars. Entre Bruxelles et la Californie, il y a un décalage horaire de neuf heures (NdlR : quand il est 10h aux USa, il est 19h en Belgique). Le tirage au sort du tableau principal se déroulera à minuit la nuit de lundi à mardi. La finale dames se disputera le samedi 18 mars et la finale hommes le dimanche 19 mars.

Quels Belges

Avec l’absence de David Goffin, blessé au genou gauche, aucun Belge ne sera présent dans le tableau du simple messieurs. En double, Sander Gillé et Joran Vliegen sont sur la liste des remplaçants.

Du côté des femmes, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska seront présentes dans le tableau principal, Ysaline Bonaventure devra passer par les qualifications avec un premier match ce lundi soir contre la Slovaque Viktoria Kuzmova. Kimberley Zimmermann, avec Anna Bonda, et Kirsten Flipkens, avec Bethanie Mattek-Sands, joueront uniquement le double dames. Elise Mertens jouera, elle, avec Storm Hunter.

Quel prize money et combien de points ?

Le prize money total du tournoi est de 8,8 millions de dollars. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes la répartition sera la suivante…

Gagnant : 1 262 220 dollars/1 000 points

Finaliste : 662 360 dollars/600 points

Demi-finaliste : 352 635 dollars/260 points

Quart de finaliste : 184 465 dollars/180 points

Huitièmes : 96 955 dollars/90 points

3e tour : 55 770 dollars/45 points

2e tour : 30 855 dollars/25 points

1er tour : 18 660 dollars/10 points

Où regarder le tournoi à la télévision ?

Le premier Masters 1000 de la saison pourra être suivi sur Eurosport et sur VOOsport à partir des quarts de finale.