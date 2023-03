La course au trône est lancée : voici comment Alcaraz ou Tsitsipas peut devenir numéro un mondial

Carlos Alcaraz peut redevenir N°1 mondial à l'issue du @BNPPARIBASOPEN d'Indian Wells !



👉 Il doit gagner le tournoi.



Son parcours potentiel :

R1 vs Bye

R2 vs Holt

R3 vs Griekspoor

1/8 vs Carreno-Busta

1/4 vs Auger-Aliassime

1/2 vs Rune

Finale vs Tsitsipas



Il peut le faire ? pic.twitter.com/YdxuQ3jiwq