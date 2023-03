Elise Mertens sortie au premier tour à Indian Wells, Alison Van Uytvanck déclare forfait

Wang Xinyu affrontera au tour suivant la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e joueuse mondiale et tête de série N.18, qui était dispensée de premier tour. Elise Mertens était arrivée en Californie après une demi-finale à Monterrey, son meilleur résultat de la saison. La N..1 belge restera dans le désert californien pour y disputer le double aux côtés de l'Australienne Storm Hunter. Mertens et Hunter, têtes de série N.6, débuteront face à l'Espagnole Paula Badosa et la Kazakhe Elena Rybankina.