Carlos Alcaraz est de retour: “Je suis prêt”

”Je me sens très bien maintenant, a expliqué le vainqueur du dernier US Open lors de la journée consacrée aux médias. Jeudi, je me suis entraîné pour la première fois avec d’autres joueurs et nous avons joué plusieurs points comme si c’était un match. Je me sens très bien. J’ai profité de plusieurs jours de congé et ils ont été bénéfiques pour moi. Maintenant, je suis prêt à en découdre.”

Mais il faudra se montrer prudent par rapport aux chances du Murcien d’aller au bout du tournoi. D’abord, il faudra voir si son état physique le lui permettra lors de cette reprise, ensuite l’Espagnol n’a plus joué un match sur dur depuis novembre 2022 puisque les tournois de Buenos Aires et Rio de Janeiro où il s’est aligné cette saison se disputaient sur terre battue.

”Je pense que je suis un bon joueur sur dur (NdlR : il y totalise 72,3 % de victoires pour 79,7 sur terre battue), donc je veux le montrer. Je ne me considère pas comme le grand favori d’Indian Wells, car je n’ai pas joué sur cette surface depuis plusieurs mois. De plus, il y a de très bons joueurs dans le tableau qui possèdent également des chances de gagner le tournoi. Je pense tout simplement que j’ai mes chances.”

Mais quand on le questionne un peu plus, le jeune joueur de 19 ans avoue clairement ses ambitions : “Gagner le titre et reprendre la place de numéro un mondial. Bien sûr, ce ne sera pas facile, car on parle d’un Masters 1000 et pas d’un petit tournoi.”

Où l’Espagnol ne peut pas s’appuyer sur une grande expérience puisque ce n’est que sa troisième participation à Indian Wells où il s’est incliné au deuxième tour en 2021 contre Andy Murray avant de courber l’échine, la saison dernière, contre Rafael Nadal en demi-finale.

La tête, le cœur et les c…

Avant et après ses matchs en Californie, Carlos Alcaraz pourra porter les nouvelles chaussures que son équipementier, Nike, lui a fait parvenir. Sur ces dernières, on retrouve la maxime inculquée par le grand-père du joueur et dont les initiales sont tatouées sur son bras gauche : CCC pour “Cabeza, Corazon et Cojones”, soit la tête, le cœur et les couilles.